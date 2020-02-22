Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина

По словам представителя Кремля, спорт входит в ежедневный график российского лидера.

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В субботу президент посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит на сочинской арене "Ледяной куб". В соревнованиях участвуют 14 сильнейших спортсменов из юниорской сборной России.