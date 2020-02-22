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Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
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РИА Новости

Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина

22:15 22.02.2020 (обновлено: 22:25 22.02.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время занятий дзюдо
Президент РФ Владимир Путин во время занятий дзюдо
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о спортивных увлечениях Владимира Путина.
По словам представителя Кремля, спорт входит в ежедневный график российского лидера.
"Я знаю, что он продолжает эту практику (занятий самбо. — Прим. ред.). Я не думаю, что часто ему удается это делать, тем более что в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место, но тем не менее он поддерживает себя и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего такого фитнеса — это у него ежедневная практика", — заявил Песков в комментарии Первому каналу.
В субботу президент посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит на сочинской арене "Ледяной куб". В соревнованиях участвуют 14 сильнейших спортсменов из юниорской сборной России.
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