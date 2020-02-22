Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
По его словам, "продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам" в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. Контр-адмирал отметил, что патрулирование прошло без происшествий.
Он добавил, что армейская авиация также провела воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – Телль-Тамр – электроподстанция Мамбрука – Бтейман – элеватор Алия – Телль-Тамр – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камышлы.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.