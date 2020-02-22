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ВОЗ назвала число зараженных коронавирусом за пределами Китая
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РИА Новости

ВОЗ назвала число зараженных коронавирусом за пределами Китая

21:24 22.02.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в субботу достигло 1402 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.
По данным ВОЗ на 10.00 субботы (12.00 мск), число подтвержденных случаев в мире (за пределами КНР) за сутки увеличилось на 202.
Всего случаи заражения за пределами КНР были зафиксированы в 28 странах, при этом вирус за последние 24 часа распространился еще на две страны – Ливан и Израиль. Общее число летальных случаев – 11, ещё три человека скончались за сутки от COVID-19.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 76 тысяч человек, скончались 2345, излечились свыше 20 тысяч.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
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