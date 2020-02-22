В Калмыкии в ДТП погибли пять человек

По его информации, авария произошла в 19.40 мск субботы на 25-м километре автодороги "Комсомольский - Артезиан". Лоб в лоб столкнулись машины "Лада Приора" и "ВАЗ-2110".
"В одном автомобиле погибли два человека, во втором - с номерами Дагестана - трое погибли и двое пострадали", - сказал Басхаев.
Он уточнил, что в "Приоре" погибли водитель и пассажир, в ВАЗе - трое пассажиров. Водитель и трехлетний пассажир ВАЗа госпитализированы в Черноземельскую районную больницу.
По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются личности погибших и пострадавших.
7 декабря 2019, 20:27Крупные ДТП в России в 2019 году