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В Калмыкии в ДТП погибли пять человек
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РИА Новости

В Калмыкии в ДТП погибли пять человек

20:54 22.02.2020 (обновлено: 21:15 22.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Черноземельском районе Калмыкии, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по республике Андрей Басхаев.
По его информации, авария произошла в 19.40 мск субботы на 25-м километре автодороги "Комсомольский - Артезиан". Лоб в лоб столкнулись машины "Лада Приора" и "ВАЗ-2110".
"В одном автомобиле погибли два человека, во втором - с номерами Дагестана - трое погибли и двое пострадали", - сказал Басхаев.
Он уточнил, что в "Приоре" погибли водитель и пассажир, в ВАЗе - трое пассажиров. Водитель и трехлетний пассажир ВАЗа госпитализированы в Черноземельскую районную больницу.
По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются личности погибших и пострадавших.
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