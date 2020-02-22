В Калмыкии в ДТП погибли пять человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Черноземельском районе Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Черноземельском районе Калмыкии , сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по республике Андрей Басхаев.

По его информации, авария произошла в 19.40 мск субботы на 25-м километре автодороги "Комсомольский - Артезиан". Лоб в лоб столкнулись машины "Лада Приора" и "ВАЗ-2110".

"В одном автомобиле погибли два человека, во втором - с номерами Дагестана - трое погибли и двое пострадали", - сказал Басхаев.

Он уточнил, что в "Приоре" погибли водитель и пассажир, в ВАЗе - трое пассажиров. Водитель и трехлетний пассажир ВАЗа госпитализированы в Черноземельскую районную больницу.