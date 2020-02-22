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Более 20 покинувших Diamond Princess не прошли проверку на коронавирус
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РИА Новости

Более 20 покинувших Diamond Princess не прошли проверку на коронавирус

20:29 22.02.2020 (обновлено: 20:30 22.02.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Японский военный у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Японский военный у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Японский военный у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Японии Като Кацунобу признал, что 23 человека из числа пассажиров, покинувших ранее на этой неделе круизный лайнер Diamond Princess в японском порту Йокогама, не были протестированы на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019 в период нахождения судна на карантине. Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK.
По словам министра, ошибка была выявлена вечером 20 февраля. Среди тех, кто не прошел проверку на вирус – 19 граждан Японии и четверо иностранцев. Их попросили пройти тестирование и в случае проявления симптомов, в частности температуры или кашля, обратиться в медицинские учреждения по месту их пребывания. Като уточнил, что трое из них уже прошли тестирование, которое показало отсутствие вируса. Время тестирования остальных 20 человек в настоящее время согласовывается.
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По словам главы министерства здравоохранения Японии, было установлено, что эти 23 человека были протестированы в период до 5 февраля, когда официально был введен карантин на судне. Тогда анализы не выявили у них наличие коронавирусной инфекции. Позже, в период с 5 по 19 февраля, эти пассажиры проверены не были, так как отсутствовали на своих местах в момент покомнатного обхода для забора биоматериалов. Ошибка возникла в результате того, что позже никто не перепроверил время проведения анализов у этих пассажиров, и их отпустили, основываясь на отрицательных результатах, полученных до карантинного периода.
"Это наша ошибка, мы глубоко о ней сожалеем и надеемся, что такое больше не повторится", - заявил Като.
К настоящему времени в Японии подтверждено 758 случаев заражения коронавирусом нового типа. Наибольшее число заразившихся внутри страны в Токио (29 человек), на Хоккайдо (16 человек) и в префектуре Вакаяма (13 человек). В 634 случаях COVID-2019 был подтвержден у пассажиров или членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама.
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В пятницу власти Японии завершили первый этап эвакуации пассажиров с лайнера после двухнедельного карантина. В общей сложности на берег сошли 970 пассажиров. Сейчас на судне продолжают находиться чуть более тысячи человек – это члены экипажа и те пассажиры, кто близко контактировал с кем-то из заразившихся. В субботу с лайнера сошли около 100 пассажиров, все они были переведены в общежитие учебного заведения в префектуре Сайтама, где они проведут еще некоторое время, чтобы исключить наличие вируса.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 76 тысяч человек, скончались 2345, излечились свыше 20 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗКитайЯпонияУханьВ мире
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