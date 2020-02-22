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Власти Индии опровергли сообщения о находке трех тысяч тонн золота
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РИА Новости

Власти Индии опровергли сообщения о находке трех тысяч тонн золота

19:38 22.02.2020 (обновлено: 23:12 22.02.2020)
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© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев - РИА Новости. Геологическая служба Индии опровергла сообщения об обнаружении в штате Уттар-Прадеш более трех тысяч тонн золота.
Ранее некоторые СМИ СМИ распространили информацию об обнаружении в Индии месторождения золота, которое позволит увеличить запасы страны в несколько раз.
В ведомстве отметили, что в этом районе можно найти не более 160 килограмм драгоценного металла.
Золотой запас Индии составляет 626 тонн. Первое место по объему золотых запасов принадлежит США (более 8133 тонн). Если бы информация о месторождении Уттар-Прадеш подтвердилась, тогда Индия сдвинула бы со второй строчки Германию, которая обладает 3366 тоннами золота.
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Уттар-ПрадешИндияВ мире
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