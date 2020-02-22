Власти Индии опровергли сообщения о находке трех тысяч тонн золота

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев - РИА Новости. Геологическая служба Индии опровергла сообщения об обнаружении в штате Уттар-Прадеш более трех тысяч тонн золота. Геологическая службаопровергла сообщения об обнаружении в штатеболее трех тысяч тонн золота.

Ранее некоторые СМИ СМИ распространили информацию об обнаружении в Индии месторождения золота, которое позволит увеличить запасы страны в несколько раз.

В ведомстве отметили, что в этом районе можно найти не более 160 килограмм драгоценного металла.