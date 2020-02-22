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В Москве контейнер с мусором упал на крышу автомобиля такси
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РИА Новости

В Москве контейнер с мусором упал на крышу автомобиля такси

18:25 22.02.2020 (обновлено: 18:52 22.02.2020)
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием мусоровоза и автомобиля такси в Москве
Последствия ДТП с участием мусоровоза и автомобиля такси в Москве
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Контейнер со строительным мусором упал с прицепа грузовика на автомобиль такси в центре Москвы, сообщил в субботу РИА Новости очевидец с места происшествия.
По его словам, нагруженный контейнер придавил автомобиль на заезде на Третье транспортное кольцо на Большой Тульской улице. Движение в районе аварии сильно затруднено.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием мусоровоза и автомобиля такси в Москве
Последствия ДТП с участием мусоровоза и автомобиля такси в Москве
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием мусоровоза и автомобиля такси в Москве
На месте происшествия находятся наряды ДПС и скорая помощь.
В свою очередь в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили РИА Новости, что в аварии никто не пострадал, однако движение до сих пор не удается восстановить. Сейчас устраняются последствия ДТП.
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