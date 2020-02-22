В Москве контейнер с мусором упал на крышу автомобиля такси

По его словам, нагруженный контейнер придавил автомобиль на заезде на Третье транспортное кольцо на Большой Тульской улице. Движение в районе аварии сильно затруднено.

В свою очередь в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили РИА Новости, что в аварии никто не пострадал, однако движение до сих пор не удается восстановить. Сейчас устраняются последствия ДТП.