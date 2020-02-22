Задержанного в стычках в Полтавской области отправили под ночной арест

Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области

КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд Октябрьский районный суд Полтавы отправил под ночной домашний арест мужчину, который подозревается в попытке наезда на сотрудников полиции во время стычек в поселке Новые Санжары, куда были доставлены эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, передает в субботу агентство УНН

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРВИ у эвакуированных.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22.00 до 7.00 на два месяца - до 20 апреля", - говорится в сообщении.

Также подозреваемому запрещено без разрешения покидать место жительства, он должен воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в этом уголовном деле, сдать загранпаспорта и другие документы, дающие право выезда за границу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.