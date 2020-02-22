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Задержанного в стычках в Полтавской области отправили под ночной арест
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РИА Новости

Задержанного в стычках в Полтавской области отправили под ночной арест

17:45 22.02.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoДемонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд Полтавы отправил под ночной домашний арест мужчину, который подозревается в попытке наезда на сотрудников полиции во время стычек в поселке Новые Санжары, куда были доставлены эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, передает в субботу агентство УНН.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРВИ у эвакуированных.
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"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22.00 до 7.00 на два месяца - до 20 апреля", - говорится в сообщении.
Также подозреваемому запрещено без разрешения покидать место жительства, он должен воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в этом уголовном деле, сдать загранпаспорта и другие документы, дающие право выезда за границу.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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