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Глава ДНР наградил Юлию Чичерину орденом Дружбы
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РИА Новости

Глава ДНР наградил Юлию Чичерину орденом Дружбы

17:36 22.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Юлия Чичерина
Певица Юлия Чичерина
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певица Юлия Чичерина. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в субботу вручил орден Дружбы российской исполнительнице Юлии Чичериной, передает корреспондент РИА Новости.
Орден Дружбы является государственной наградой ДНР. Учрежден указом главы республики номер 100 от 12 апреля 2016 года. Орденом награждаются граждане республики и иностранные граждане за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, за заслуги в повышении авторитета республики, за содействие в укреплении мира и дружественных отношений.
"Юлия - точно наш друг, друг нашей республики", - сказал Пушилин, вручая награду певице.
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КультураШоу-бизнесСитуация в ДНР и ЛНРЮлия ЧичеринаДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
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