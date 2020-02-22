Глава ДНР наградил Юлию Чичерину орденом Дружбы

Орден Дружбы является государственной наградой ДНР. Учрежден указом главы республики номер 100 от 12 апреля 2016 года. Орденом награждаются граждане республики и иностранные граждане за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, за заслуги в повышении авторитета республики, за содействие в укреплении мира и дружественных отношений.