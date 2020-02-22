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В Белоруссии женщина обнаружила ртуть в сигаретах
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РИА Новости

В Белоруссии женщина обнаружила ртуть в сигаретах

17:33 22.02.2020 (обновлено: 21:11 22.02.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСигареты
Сигареты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сигареты. Архивное фото
МИНСК, 22 фев — РИА Новости. Женщина в Белоруссии обнаружила в сигаретах ртуть, проводится расследование, сообщает МЧС республики.
По данным Sputnik Беларусь, жительница деревни Бабиничи Витебской области купила в местном магазине блок сигарет, некоторые из них во время курения странно потрескивали. Ее подруга решила разломать их и увидела небольшие шарики. Предположив, что это ртуть, она обратилась в МЧС республики.
Согласно сообщению на сайте ведомства, вечером в пятницу в МЧС "поступило сообщение об обнаружении ртути в трех сигаретах из одной пачки в частном жилом доме в деревне Бабиничи Оршанского района Витебской области, принадлежащем гражданке 1988 года рождения, неработающей".
"Сигареты с ртутью были помещены в стеклянную емкость и изъяты для временного хранения работниками МЧС", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что замеры не выявили следов паров ртути в помещениях дома женщины. Однако в ходе следственных мероприятий был обследован дом знакомой хозяйки, где она проживает со своим мужем и шестью детьми от пяти до 19 лет. "В результате проведенных работниками МЧС замеров выявлено превышение в 150 раз содержания паров ртути в помещениях дома, непосредственно сама ртуть не обнаружена", — информируют спасатели.
По их данным, мать с детьми направлены для обследования в учреждение здравоохранения, ее муж будет проживать в соседнем собственном доме. Расследование по факту обнаружения ртути проводит следственно-оперативная группа.
973376513
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