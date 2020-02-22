В Белоруссии женщина обнаружила ртуть в сигаретах

"Сигареты с ртутью были помещены в стеклянную емкость и изъяты для временного хранения работниками МЧС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что замеры не выявили следов паров ртути в помещениях дома женщины. Однако в ходе следственных мероприятий был обследован дом знакомой хозяйки, где она проживает со своим мужем и шестью детьми от пяти до 19 лет. "В результате проведенных работниками МЧС замеров выявлено превышение в 150 раз содержания паров ртути в помещениях дома, непосредственно сама ртуть не обнаружена", — информируют спасатели.