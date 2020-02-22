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Сотрудники ОМОН снялись в клипе Дениса Майданова
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РИА Новости

Сотрудники ОМОН снялись в клипе Дениса Майданова

17:28 22.02.2020 (обновлено: 17:29 22.02.2020)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Столичные омоновцы снялись в клипе певца Дениса Майданова ко Дню защитника Отечества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
"Сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве приняли участие в съемках клипа на известную песню заслуженного артиста России Дениса Майданова "Ничего не жаль", - рассказали в ведомстве.
В основе сюжета - ситуации из повседневной жизни сотрудников спецподразделения.
Согласно сценарию, двое друзей, которые служат в столичном ОМОНе, мужественно и героически выполняют свой служебный долг.
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КультураФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииДенис МайдановРоссияБезопасность
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