Сотрудники ОМОН снялись в клипе Дениса Майданова

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Столичные омоновцы снялись в клипе певца Дениса Майданова ко Дню защитника Отечества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
"Сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве приняли участие в съемках клипа на известную песню заслуженного артиста России Дениса Майданова "Ничего не жаль", - рассказали в ведомстве.
В основе сюжета - ситуации из повседневной жизни сотрудников спецподразделения.
Согласно сценарию, двое друзей, которые служат в столичном ОМОНе, мужественно и героически выполняют свой служебный долг.
6 июня 2018, 11:13Корреспондент "Россия сегодня" снялся в видеоклипе Росгвардии