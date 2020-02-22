Сирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны

"Любые самолеты, нарушившие воздушное пространство Сирии, будут расцениваться как вражеская боевая цель, которому не разрешается находиться в нашем небе. Он будет преследоваться сразу же после обнаружения и уничтожен сразу же после нарушения нашего воздушного пространства", - говорится в заявлении.