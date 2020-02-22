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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-22T17:42+0300
https://ria.ru/20200222/1565101424.html
Сирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны
https://cdn24.img.ria.ru/images/135836/23/1358362362_0:34:899:540_1036x0_80_0_0_00a13864399150ecad860e94f1b442ef.png
РИА Новости

Сирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны

17:28 22.02.2020 (обновлено: 17:42 22.02.2020)
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© Фото : Министерство обороны РФЗенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
© Фото : Министерство обороны РФ
БЕЙРУТ, 22 фев - РИА Новости. Расчеты ПВО Сирии получили приказ открывать огонь на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство республики, сообщается в заявлении командования вооруженных сил страны.
"Любые самолеты, нарушившие воздушное пространство Сирии, будут расцениваться как вражеская боевая цель, которому не разрешается находиться в нашем небе. Он будет преследоваться сразу же после обнаружения и уничтожен сразу же после нарушения нашего воздушного пространства", - говорится в заявлении.
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В сирийском командовании отметили, что любое нарушение воздушного пространства будет расцениваться как внешняя агрессия против Сирии. "Силы ПВО получили приказ противодействовать всеми доступными способами", - отмечается в заявлении.
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Война в СирииВооруженные силы СирииВойна в СирииСирияВ мире
Популярные комментарии
Ну теперь ждём "заблудившийся" гражданский борт. И естественно потом реакция, со всеми вытекающими для Сирии...
22 февраля, 18:16
Константин Иванов
221111036
Сирия узнает свой конец,после сбитого самолёта коалиции !!!
22 февраля, 19:23
Yakov Cherniavskyi
3100039
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