Сирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны

БЕЙРУТ, 22 фев - РИА Новости. Расчеты ПВО Сирии получили приказ открывать огонь на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство республики, сообщается в заявлении командования вооруженных сил страны.
"Любые самолеты, нарушившие воздушное пространство Сирии, будут расцениваться как вражеская боевая цель, которому не разрешается находиться в нашем небе. Он будет преследоваться сразу же после обнаружения и уничтожен сразу же после нарушения нашего воздушного пространства", - говорится в заявлении.
В сирийском командовании отметили, что любое нарушение воздушного пространства будет расцениваться как внешняя агрессия против Сирии. "Силы ПВО получили приказ противодействовать всеми доступными способами", - отмечается в заявлении.