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https://ria.ru/20200222/1565101102.html
МЧС предупредило об опасности выхода на лед водоемов в Москве
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РИА Новости

МЧС предупредило об опасности выхода на лед водоемов в Москве

17:16 22.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМужчины на льду пруда в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
Мужчины на льду пруда в музее-заповеднике Царицыно в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Мужчины на льду пруда в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Выходить на лед столичных водоемов крайне опасно, его уровень в полтора раза ниже нормы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, ссылаясь на результаты ежедневного мониторинга.
"В связи с этим сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России по Москве и добровольцами усилено патрулирование береговых линий", - рассказали в МЧС.
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Особое внимание спасатели уделяют рыбакам, любителям зимних видов спорта, а также несовершеннолетним, находящимся у водоемов столицы без присмотра родителей.
В ведомстве также предупреждают, что особенно важно соблюдать правила безопасного поведения на льду.
Так, прежде чем выйти на лед, нужно убедиться в его прочности. Если же заметно, что лед хрупкий, необходимо прекратить движение и вернуться к берегу, не отрывая ноги от поверхности.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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