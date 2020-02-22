МЧС предупредило об опасности выхода на лед водоемов в Москве

Мужчины на льду пруда в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве. Архивное фото

Мужчины на льду пруда в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Выходить на лед столичных водоемов крайне опасно, его уровень в полтора раза ниже нормы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, ссылаясь на результаты ежедневного мониторинга.

"В связи с этим сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России по Москве и добровольцами усилено патрулирование береговых линий", - рассказали в МЧС.

Особое внимание спасатели уделяют рыбакам, любителям зимних видов спорта, а также несовершеннолетним, находящимся у водоемов столицы без присмотра родителей.

В ведомстве также предупреждают, что особенно важно соблюдать правила безопасного поведения на льду.