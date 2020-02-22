Мальчик из Омска, которого ставили на гречку, находится в интернате

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мальчик из Омска, которого отчим ставил коленями на гречку, продолжает находиться в интернате, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что житель Омска Сергей Казаков, ставивший в воспитательных целях сына сожительницы коленями на гречку, получил 4,5 года колонии, а мать ребенка, Алина Юмашева, приговорена к 1,5 года лишения свободы.
"История с восьмилетним мальчиком из Омска — в зоне нашего особого внимания, на место выезжали наши специалисты, мы обращались в региональную прокуратуру с просьбой проверить деятельность органов системы профилактики — были выявлены многочисленные нарушения. Одни не обратили внимания, другие приняли несогласованные и необдуманные решения. Результатом череды ошибок взрослых стали страдания ребенка. Сейчас мальчик в интернате, с ним продолжают работать специалисты, процесс реабилитации длительный и непростой. Сейчас прорабатываются различные варианты дальнейшего жизнеустройства ребенка, мы на связи с регионом", — сказала Кузнецова, которую цитирует ее пресс-служба.