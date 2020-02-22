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Мальчик из Омска, которого ставили на гречку, находится в интернате
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РИА Новости

Мальчик из Омска, которого ставили на гречку, находится в интернате

17:04 22.02.2020 (обновлено: 20:27 22.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мальчик из Омска, которого отчим ставил коленями на гречку, продолжает находиться в интернате, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что житель Омска Сергей Казаков, ставивший в воспитательных целях сына сожительницы коленями на гречку, получил 4,5 года колонии, а мать ребенка, Алина Юмашева, приговорена к 1,5 года лишения свободы.
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"История с восьмилетним мальчиком из Омска — в зоне нашего особого внимания, на место выезжали наши специалисты, мы обращались в региональную прокуратуру с просьбой проверить деятельность органов системы профилактики — были выявлены многочисленные нарушения. Одни не обратили внимания, другие приняли несогласованные и необдуманные решения. Результатом череды ошибок взрослых стали страдания ребенка. Сейчас мальчик в интернате, с ним продолжают работать специалисты, процесс реабилитации длительный и непростой. Сейчас прорабатываются различные варианты дальнейшего жизнеустройства ребенка, мы на связи с регионом", — сказала Кузнецова, которую цитирует ее пресс-служба.

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Анна КузнецоваОмскРоссияОбщество
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