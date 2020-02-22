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Поезд, с которого высадили китаянку в Брянске, прошел санобработку
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РИА Новости

Поезд, с которого высадили китаянку в Брянске, прошел санобработку

17:02 22.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВагон поезда №005 "Украина" по маршруту Москва-Киев
Вагон поезда №005 Украина по маршруту Москва-Киев
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вагон поезда №005 "Украина" по маршруту Москва-Киев. Архивное фото
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Поезд "Киев-Москва", из которого ранее высадили гражданку Китая из-за высокой температуры, на обратном пути прошел профилактическую санитарную обработку на территории Украины, сообщает украинское министерство инфраструктуры.
Ранее пресс-служба РЖД информировала, что гражданка Китая с высокой температурой была госпитализирована в Брянске с украинского поезда, вагон, в котором она ехала, отцеплен. Исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов говорил, что, по данным исследований, у китаянки нет ни ОРВИ, ни коронавируса. Позже пресс-служба "Украинских железных дорог" сообщила, что находившиеся в этом вагоне поезда "Киев-Москва" шесть граждан Украины отказались от госпитализации, пять граждан согласились пройти обследование.
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"Сегодня поезд полным составом прибыл на вокзал Киев-Пассажирский, включая 11 вагон, которым путешествовала китаянка и который был отсоединён на станции Брянск-Орловский. Несмотря на то, что тесты на коронавирус были отрицательными, и тот факт, что поезд прошел санитарную обработку на территории РФ, "Укрзализныця" с заботой о своих пассажирах провела дополнительную профилактическую обработку СЭС всех вагонов поезда", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Отмечается, что сейчас "продолжается полная замена съемного инвентаря и спальных комплектов".
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