Поезд, с которого высадили китаянку в Брянске, прошел санобработку

"Сегодня поезд полным составом прибыл на вокзал Киев-Пассажирский, включая 11 вагон, которым путешествовала китаянка и который был отсоединён на станции Брянск-Орловский. Несмотря на то, что тесты на коронавирус были отрицательными, и тот факт, что поезд прошел санитарную обработку на территории РФ, "Укрзализныця" с заботой о своих пассажирах провела дополнительную профилактическую обработку СЭС всех вагонов поезда", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.