В Госдуме оценили решение Гаагского суда по претензиям Украины

"Гаагский суд выполняет установку ... Этот суд находится на западе Европы, соответственно, для него референтно мнение Запада. А мнение Запада по поводу всех событий на Украине, оно достаточно известно, выражено в санкциях Запада против России. Чего вы ещё хотите от Гаагского суда? Вот он и будет с претензией на объективность субъективно, будучи уже предвзятым в отношении России, рассматривать этот вопрос. Никаких на этот счёт удивлений у нас не должно быть, потому что эта Фемида - она пристрастна, она, как говорили у нас прежде, партийна. Вот и все", - заявил РИА Новости Затулин.