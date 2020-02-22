В Госдуме оценили решение Гаагского суда по претензиям Украины

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Гаагскому суду, который решил подтвердить свою юрисдикцию по вопросу об украинских претензиях к российской стороне, близка позиция стран Запада, поэтому суд будет рассматривать этот вопрос субъективно и предвзято, но с претензией на объективность, полагает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
В пятницу арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева к Москве, отклонив российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу. При этом трибунал не будет рассматривать претензии Украины, касающиеся ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.
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"Гаагский суд выполняет установку ... Этот суд находится на западе Европы, соответственно, для него референтно мнение Запада. А мнение Запада по поводу всех событий на Украине, оно достаточно известно, выражено в санкциях Запада против России. Чего вы ещё хотите от Гаагского суда? Вот он и будет с претензией на объективность субъективно, будучи уже предвзятым в отношении России, рассматривать этот вопрос. Никаких на этот счёт удивлений у нас не должно быть, потому что эта Фемида - она пристрастна, она, как говорили у нас прежде, партийна. Вот и все", - заявил РИА Новости Затулин.
Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа считает, что претензии Украины смешны, вопрос обсуждался многократно, но безрезультатно.
"К сожалению, власть на Украине вместо того, чтобы заниматься собственными проблемами..., находит отдушину, что Россия во всем виновата. И ещё пытаются через суды вытягивать какие-то деньги", - сказал РИА Новости Чепа.
Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.
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