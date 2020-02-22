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На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
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РИА Новости

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

16:31 22.02.2020 (обновлено: 16:43 22.02.2020)
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© Фото : Тернопільська обласна державна адміністраціяПредседатель Тернопольской областной государственной администрации Игорь Сопель
Председатель Тернопольской областной государственной администрации Игорь Сопель
© Фото : Тернопільська обласна державна адміністрація
Председатель Тернопольской областной государственной администрации Игорь Сопель. Архивное фото
КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая, сообщает президентский офис.
Ранее мэр украинского города Тернополь Сергей Надал попросил Сопеля и председателя областного совета Виктора Овчарука не допустить размещения в местном санатории "Медоборы" людей, эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Местный ресурс "Файне мисто" опубликовал видео, как местные жители перед въездом в санаторий провели молебен, чтобы не допустить приезда эвакуированных из Китая.
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Вчера, 15:06
На Украине рассказали о ситуации в поселке Новые Санжары
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.
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Вчера, 14:36
Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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