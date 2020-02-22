Ливан сократит число авиарейсов в страны, где выявили коронавирус

БЕЙРУТ, 22 фев - РИА Новости. Ливанское правительство заявило о намерении сократить количество авиарейсов в страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает национальное агентство NNA.
В субботу премьер-министр Ливана Хассан Дияб возглавил экстренное заседание правительства по недопущению распространения вируса COVID-19 после подтверждения в пятницу первого случая заражения гражданки Ливана, прибывшей на родину рейсом из Ирана.
"На собрании обсуждалась тема коронавируса. Введены беспрецедентные меры в международном аэропорту имени Рафика Харири и на всех пограничных переходах. Сокращено количество рейсов из стран и в страны, где выявлен вирус", - сообщает агентство.
Также правительством принято решение подготовить и обеспечить всем необходимым государственные больницы в каждой провинции для оперативного приема зараженных граждан при необходимости.
Помимо этого, ливанское руководство издало запрет на экспорт медицинских масок и готовит ряд мер, чтобы исключить спекуляцию ими со стороны поставщиков и предпринимателей.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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