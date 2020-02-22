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Во Франции задержали лидера "желтых жилетов"
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РИА Новости

Во Франции задержали лидера "желтых жилетов"

16:28 22.02.2020
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© РИА Новости / Жюльен МаттиаЛидер движения "желтых жилетов" Эрик Друэ общается с журналистами на протестной акции в Париже. 26 января 2019
Лидер движения желтых жилетов Эрик Друэ общается с журналистами на протестной акции в Париже. 26 января 2019
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Основателя движения "желтых жилетов" Эрика Друэ вывели с территории ежегодного Международного сельскохозяйственного салона в Париже, где находился президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, инцидент произошел в выставочном центре Порт-де-Версаль, куда прибыл Макрон.
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В Елисейском дворце журналистам пояснили, что когда Друэ находился перед стендом с зерновой продукцией, началась несанкционированная акция протеста. В связи с этим охрана президента попросила Друэ удалиться на основании постановления префектуры, запрещающего любые демонстрации вблизи и непосредственно на самой сельскохозяйственной выставке. Идеолог "желтых жилетов" отказался уйти, после чего его вывели из павильона. Как сообщил его адвокат, Друэ поместили под стражу.
По информации канала, в течение недели Эрик Друэ несколько раз выступал с призывом к сторонникам прийти на Международный сельскохозяйственный салон, чтобы выразить неудовольствие Макрону.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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