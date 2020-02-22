Во Франции задержали лидера "желтых жилетов"

В Елисейском дворце журналистам пояснили, что когда Друэ находился перед стендом с зерновой продукцией, началась несанкционированная акция протеста. В связи с этим охрана президента попросила Друэ удалиться на основании постановления префектуры, запрещающего любые демонстрации вблизи и непосредственно на самой сельскохозяйственной выставке. Идеолог "желтых жилетов" отказался уйти, после чего его вывели из павильона. Как сообщил его адвокат, Друэ поместили под стражу.