Шнуров заявил, что не будет менять слова песни про выборы

Ведущий Вадим Такменёв напомнил про песню о выборах, которую исполнял Сергей Шнуров в фильме "День выборов", и спросил, будет ли музыкант в связи с новой ситуацией менять слова песни, если его попросят спеть ее на концерте. И не будут ли, отметил ведущий, ассоциировать слова песни с ним, как с кандидатом.

"С какой стати? Это народная уже поговорка, это вошло в народ, это все поют. Как я могу это поменять?... Я еще не кандидат, я вступил в "Партию роста", но не кандидат пока никуда и нигде. Я пока политический деятель, когда буду кандидатом, тогда споем эту песню вместе", - сказал Шнуров.

"Культура не в том смысле, в котором ее понимают многие, как какой-то заповедник, какое-то сакральное знание, которое доступно немногим, а культура, как наша среда. То, где мы существуем. И культура это не система запретов, а система понимания того, что уместно. Система уместностей. Где-то уместен мат, а где-то уместней промолчать. И молчание будет выглядеть сильнее, и звучать сильнее, чем любое матерное слово. И, несмотря на это, считаю мат неотъемлемой часть нашей культуры. То есть без цензуры, но за уместность", - пояснил музыкант.