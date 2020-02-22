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2020-02-22T16:22+0300
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Шнуров заявил, что не будет менять слова песни про выборы
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РИА Новости

Шнуров заявил, что не будет менять слова песни про выборы

16:22 22.02.2020
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© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
Сергей Шнуров
ХАБАРОВСК, 22 фев - РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров не будет менять слова песни про выборы, заявил он в эфире телепрограммы "Центральное телевидение" на канале НТВ в субботу.
Шнуров стал членом петербургского отделения "Партии роста" и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. В четверг глава партии Борис Титов в Петербурге на встрече с председателями региональных отделений партии вручил музыканту партбилет.
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Ведущий Вадим Такменёв напомнил про песню о выборах, которую исполнял Сергей Шнуров в фильме "День выборов", и спросил, будет ли музыкант в связи с новой ситуацией менять слова песни, если его попросят спеть ее на концерте. И не будут ли, отметил ведущий, ассоциировать слова песни с ним, как с кандидатом.
"С какой стати? Это народная уже поговорка, это вошло в народ, это все поют. Как я могу это поменять?... Я еще не кандидат, я вступил в "Партию роста", но не кандидат пока никуда и нигде. Я пока политический деятель, когда буду кандидатом, тогда споем эту песню вместе", - сказал Шнуров.
Он отметил, что как политический деятель, одной из важных тем он считает культуру.
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"Культура не в том смысле, в котором ее понимают многие, как какой-то заповедник, какое-то сакральное знание, которое доступно немногим, а культура, как наша среда. То, где мы существуем. И культура это не система запретов, а система понимания того, что уместно. Система уместностей. Где-то уместен мат, а где-то уместней промолчать. И молчание будет выглядеть сильнее, и звучать сильнее, чем любое матерное слово. И, несмотря на это, считаю мат неотъемлемой часть нашей культуры. То есть без цензуры, но за уместность", - пояснил музыкант.
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КультураШоу-бизнесПартия ростаШнур (Сергей Шнуров)Россия
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