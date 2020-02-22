Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein

Артист отметил, что таких проектов, как Rammstein , — сотни. При этом подобные "конфликтные вещи" сделаны специально, чтобы "лишний раз поговорили, лишний раз попиариться".

Лещенко пояснил, что ему это претит, и подчеркнул, что это не ханжеские рассуждения. Он считает Россию нравственной и православной страной с определенными устоями и принципами.

"Поэтому не надо лезть в чужой огород со своими уставами. Это очень непростая такая вещь", — заявил он.

Артист также подчеркнул, что это безнравственный принцип искусства, вероятно, рассчитанный на эпатаж.

Ранее житель Новосибирска Роман Котик попросил мэра города Анатолия Локтя запретить концерт солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Музыкант, по мнению мужчины, "пропагандирует разврат и насилие", а его гастроли якобы оскорбляют память воинов-победителей в преддверии 75-летия Победы.