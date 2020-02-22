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2020-02-22T19:35+0300
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Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
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РИА Новости

Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein

15:56 22.02.2020 (обновлено: 19:35 22.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певец Лев Лещенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" возмутился новым клипом вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Артист отметил, что таких проектов, как Rammstein, — сотни. При этом подобные "конфликтные вещи" сделаны специально, чтобы "лишний раз поговорили, лишний раз попиариться".
Лещенко пояснил, что ему это претит, и подчеркнул, что это не ханжеские рассуждения. Он считает Россию нравственной и православной страной с определенными устоями и принципами.
"Поэтому не надо лезть в чужой огород со своими уставами. Это очень непростая такая вещь", — заявил он.
Артист также подчеркнул, что это безнравственный принцип искусства, вероятно, рассчитанный на эпатаж.
Ранее житель Новосибирска Роман Котик попросил мэра города Анатолия Локтя запретить концерт солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Музыкант, по мнению мужчины, "пропагандирует разврат и насилие", а его гастроли якобы оскорбляют память воинов-победителей в преддверии 75-летия Победы.
В Сети появилось видео нового проекта Линдеманна с откровенными сценами с участием в том числе и актрис из России.
Клип Rammstein на песню Deutschland
28 марта 2019, 23:24Культура
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
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Обсудить 31
КультураШоу-бизнесТилль ЛиндеманнRammsteinЛев ЛещенкоНовосибирскРоссия
Популярные комментарии
У Раммштайн свой слушатель и они заняли уверенно свою нишу, они никого не заставляют смотреть их видео или ходить на их концерты! В общем и целом у них просто иной способ донести свои мысли до слушателя, не более того. Каждому своё...
22 февраля, 16:14
Леонид Бизянихин
50100230
Этот Рамштан уже много лет отдаёт блевотиной ! Надо же заметили!!!
22 февраля, 16:03
ВСВадим Сланити
35310039
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