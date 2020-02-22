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Главы МИД Ирана и Нидерландов обсудили ядерную сделку
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РИА Новости

Главы МИД Ирана и Нидерландов обсудили ядерную сделку

15:53 22.02.2020 (обновлено: 15:54 22.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 22 фев – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил с нидерландским коллегой Стефом Блоком ядерную сделку и механизм INSTEX, сообщило иранское министерство иностранных дел.
"Совместный всеобъемлющий план действий, INSTEX, убийство генерала (Касема) Сулеймани, текущая обстановка в Ираке, Афганистане, Йемене и Сирии, а также авиакатастрофа с украинским самолетом входили в число основных тем переговоров Зарифа и Блока", - сообщил МИД, комментируя встречу министров в Иране.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
25 января, 12:55
Европейцы не провели ни одной транзакции через INSTEX, заявил Зариф
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