Главы МИД Ирана и Нидерландов обсудили ядерную сделку

"Совместный всеобъемлющий план действий, INSTEX, убийство генерала (Касема) Сулеймани, текущая обстановка в Ираке, Афганистане, Йемене и Сирии, а также авиакатастрофа с украинским самолетом входили в число основных тем переговоров Зарифа и Блока", - сообщил МИД, комментируя встречу министров в Иране.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.