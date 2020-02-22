В КБР один человек погиб и пять пострадали при столкновении трех машин

НАЛЬЧИК, 22 фев – РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, в результате один человек погиб, еще пятеро с травмами доставлены в больницу, сообщает региональное МВД.
"В субботу водитель автомашины "Лада Калина" на 437-м километре федеральной дороги "Кавказ", по предварительным данным, при совершении маневра обгона допустил касательное столкновение с автомашинами Toyota и Kia, после чего, потеряв управление, съехал с проезжей части с последующим наездом на придорожное дерево", - говорится в сообщении.
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По данным МВД, в результате аварии пассажир автомашины "Лада Калина" получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в больницу с различными телесными повреждениями госпитализированы пять человек, находившиеся в этой же машине.
По факту ДТП проводится расследование.