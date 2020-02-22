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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-22T15:54+0300
https://ria.ru/20200222/1565098745.html
Трассу Дамаск — Алеппо официально открыли для гражданского транспорта
https://cdn25.img.ria.ru/images/156240/13/1562401392_0:278:3071:2005_1036x0_80_0_0_90f569b1d0945fb3327044399c9d7b35.jpg
РИА Новости

Трассу Дамаск — Алеппо официально открыли для гражданского транспорта

15:45 22.02.2020 (обновлено: 15:54 22.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОкрестности Дамаска
Окрестности Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Окрестности Дамаска. Архивное фото
БЕЙРУТ, 22 фев - РИА Новости. Государственная трасса Дамаск-Алеппо официально открыта для движения гражданского транспорта без ограничений, заявил в субботу министр транспорта Сирии Али Хамуд.
"Трасса Дамаск-Алеппо официально открыта для движения транспортного потока, и она в полном распоряжении граждан", – цитирует министра сирийское государственное агентство САНА.
Стратегически важная государственная транспортная артерия, связывающая два крупнейших сирийских города, деблокирована впервые за семь лет в результате успешной операции сирийской армии, благодаря которой удалось зачистить от террористов западные окраины города Алеппо и значительную территорию одноименной провинции.
Трасса важна в первую очередь в экономическом плане. Использование данной транспортной артерии позволит быстрее восстановить разрушенный террористами промышленный сектор провинции Алеппо и инфраструктуру разрушенных поселений, так как с открытием трассы значительно сократится время доставки грузов, и отпадет необходимость использовать объездные пути черед Хаму или Ханасер.
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25 октября 2019, 19:16
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