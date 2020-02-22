Трассу Дамаск — Алеппо официально открыли для гражданского транспорта

Стратегически важная государственная транспортная артерия, связывающая два крупнейших сирийских города, деблокирована впервые за семь лет в результате успешной операции сирийской армии, благодаря которой удалось зачистить от террористов западные окраины города Алеппо и значительную территорию одноименной провинции.