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В Пакистане восемь человек погибли при обрушении на шахте
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РИА Новости

В Пакистане восемь человек погибли при обрушении на шахте

15:43 22.02.2020
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев - РИА Новости. Восемь рабочих погибли и девять ранены при оползне на мраморной шахте в пакистанском округе Бунер, сообщает телеканал Samaa.
По данным источников, мраморная шахта, где произошло обрушение, была уже давно закрыта. Когда произошел несчастный случай, рабочие с других мраморных шахт собрались возле этой шахты на обед. Причины обрушения породы пока не известны.
"Незамедлительно были вызваны спасательные команды, и рабочие были извлечены из-под обломков", - сказал офицер полиции Сохайла Халид.
По различным данным, под обломками остаются от 8 до 30 рабочих.
В настоящее время ведутся спасательные работы по спасению оказавшихся под завалами, сообщили представители администрации района. В Бунере нет службы спасения, и спасательные команды были вызваны из округа Сват.
Местные жители потребовали от правительства провинции помощи в спасательных работах, поскольку они столкнулись с трудностями из-за отсутствия оборудования и техники.
По данным источников пакистанской газеты TNN, число погибших может возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии.
Полиция Конго
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