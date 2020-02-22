В Пакистане восемь человек погибли при обрушении на шахте

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев - РИА Новости. Восемь рабочих погибли и девять ранены при оползне на мраморной шахте в пакистанском округе Бунер, сообщает телеканал Восемь рабочих погибли и девять ранены при оползне на мраморной шахте в пакистанском округе Бунер, сообщает телеканал Samaa.

По данным источников, мраморная шахта, где произошло обрушение, была уже давно закрыта. Когда произошел несчастный случай, рабочие с других мраморных шахт собрались возле этой шахты на обед. Причины обрушения породы пока не известны.

#BREAKING - At least seven workers killed after marble mine collapses on dozens in Pakistan’s Buner district. #Pakistan pic.twitter.com/ADgGNTSleR — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) February 22, 2020

"Незамедлительно были вызваны спасательные команды, и рабочие были извлечены из-под обломков", - сказал офицер полиции Сохайла Халид.

По различным данным, под обломками остаются от 8 до 30 рабочих.

В настоящее время ведутся спасательные работы по спасению оказавшихся под завалами, сообщили представители администрации района. В Бунере нет службы спасения, и спасательные команды были вызваны из округа Сват.

Местные жители потребовали от правительства провинции помощи в спасательных работах, поскольку они столкнулись с трудностями из-за отсутствия оборудования и техники.