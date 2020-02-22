В России впервые дисквалифицировали коллектора за угрозы должникам

Проверив несколько жалоб жителей Москвы, сотрудники службы судебных приставов установили, что работники "Проф Коллекшн" звонили гражданам, в том числе при помощи программ автодозвона, а также направляли многочисленные текстовые сообщения с ненормативной лексикой, унижающей честь и достоинство, также текст сообщений содержал оскорбления, угрозы в отношении родных и близких должников и иных лиц. Это, по информации приставов, свидетельствует, что на должников оказывали недопустимое психологическое воздействие.