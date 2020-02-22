В России впервые дисквалифицировали коллектора за угрозы должникам

Проверив несколько жалоб жителей Москвы, сотрудники службы судебных приставов установили, что работники "Проф Коллекшн" звонили гражданам, в том числе при помощи программ автодозвона, а также направляли многочисленные текстовые сообщения с ненормативной лексикой, унижающей честь и достоинство, также текст сообщений содержал оскорбления, угрозы в отношении родных и близких должников и иных лиц. Это, по информации приставов, свидетельствует, что на должников оказывали недопустимое психологическое воздействие.
"По результатам проверок в отношении ООО "Проф Коллекшн" составлены и направлены для рассмотрения в Арбитражный суд города Москвы протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Суд, рассмотрев материалы административных дел, привлек генерального директора к административной ответственности как должностное лицо коллекторского агентства в виде дисквалификации на шесть месяцев", - говорится в сообщении на сайте управления ФССП.
В ведомстве отметили, что ранее Арбитражный суд Москвы налагал административные штрафы на эту коллекторскую компанию, включенную в государственный реестр.
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