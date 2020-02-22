В ОАЭ выявили два новых случая заболевания коронавирусом

БЕЙРУТ, 22 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения ОАЭ подтвердило два новых случая заражения вирусом COVID-2019 у 70-летнего гражданина Ирана и его супруги.
Состояние мужчины нестабильное, в связи с чем он проходит интенсивную терапию, сообщает в субботу государственное эмиратское агентство WAM со ссылкой на министерство.
Ведомства, отвечающие за здравоохранение в ОАЭ, заявили о решении проверить всех граждан, имевших контакт с зараженными коронавирусом, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса в стране.
Таким образом, согласно данным министерства здравоохранения ОАЭ, в стране выявлено 13 случаев заболевания, три человека вылечились.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса