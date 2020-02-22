В Азове взрыв газа в доме частично разрушил несколько квартир

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Несколько квартир частично разрушены в результате хлопка газа в многоквартирном доме в городе Несколько квартир частично разрушены в результате хлопка газа в многоквартирном доме в городе Азове Ростовской области, унесшем жизни двух человек, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.

Хлопок бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме на улице Павлова, 84/108 в субботу утром. Два человека погибли, еще один пострадал. Около 60 человек были эвакуированы. СК возбудил уголовное дело.

Как уточнила Гагалаева, погибшие - женщина 1928 года рождения и мужчина 1950 года рождения, пострадавшая - женщина 1951 года рождения.

"В результате произошедшего также частичное разрушение получили несколько квартир", - сказала она.

Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, изымают техническую документацию, в том числе в газоснабжающей организации, и допрашивают свидетелей.