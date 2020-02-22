Шнуров прокомментировал вступление в Партию роста

ХАБАРОВСК, 22 фев — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров, вступивший в Партию роста, заявил в субботу в эфире телепрограммы "Центральное телевидение" на канале НТВ, что политика сама пришла к нему и "постучала в двери".
Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. В четверг глава партии Борис Титов в Петербурге на встрече с председателями региональных отделений партии вручил музыканту партбилет.
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"Это тот случай, когда политика сама пришла ко мне, постучала в двери. Я ввиду того что вел Instagram, довольно остро-политический, я был вынужден смотреть на эти наши политические физиономии. И в один момент мне показалось, может быть, самонадеянно, что я могу этим людям объяснить, в том числе и вообще людям, что нашу страну можно сделать лучше", — сказал Шнуров, уточнив, что впервые комментирует в СМИ свое вступление в партию.
Он отметил, что считает нормальным, когда "мужчина после 40 лет, добившийся каких-либо успехов, оборачивается вокруг и говорит: давайте я вам помогу, сделаю классно".
По его словам, он "сюда приплыл со дна жизни". "На том дне достаточно много хороших, приличных, порядочных людей. Давайте оторвемся от дна и всплывем наконец-то", — сказал музыкант.
Шнуров сообщил, что его супруга хорошо отреагировала на решение заняться политикой.
"Прекрасно отреагировала. Она и подарила мне этот костюм (в котором музыкант пришел в студию. — Прим. ред.) на 23 февраля. Сказала: раз ты идешь на такую замечательную программу, то вот тебе костюм", — отметил он.