Шнуров прокомментировал вступление в Партию роста

"Это тот случай, когда политика сама пришла ко мне, постучала в двери. Я ввиду того что вел Instagram, довольно остро-политический, я был вынужден смотреть на эти наши политические физиономии. И в один момент мне показалось, может быть, самонадеянно, что я могу этим людям объяснить, в том числе и вообще людям, что нашу страну можно сделать лучше", — сказал Шнуров, уточнив, что впервые комментирует в СМИ свое вступление в партию.