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Культура
2020-02-22T15:58+0300
https://ria.ru/20200222/1565098024.html
Шнуров прокомментировал вступление в Партию роста
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РИА Новости

Шнуров прокомментировал вступление в Партию роста

15:20 22.02.2020 (обновлено: 15:58 22.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 фев — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров, вступивший в Партию роста, заявил в субботу в эфире телепрограммы "Центральное телевидение" на канале НТВ, что политика сама пришла к нему и "постучала в двери".
Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. В четверг глава партии Борис Титов в Петербурге на встрече с председателями региональных отделений партии вручил музыканту партбилет.
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
21 февраля, 20:00
Попал в политику, начал "зачистку"? СМИ зря ополчились на Шнурова

"Это тот случай, когда политика сама пришла ко мне, постучала в двери. Я ввиду того что вел Instagram, довольно остро-политический, я был вынужден смотреть на эти наши политические физиономии. И в один момент мне показалось, может быть, самонадеянно, что я могу этим людям объяснить, в том числе и вообще людям, что нашу страну можно сделать лучше", — сказал Шнуров, уточнив, что впервые комментирует в СМИ свое вступление в партию.

Он отметил, что считает нормальным, когда "мужчина после 40 лет, добившийся каких-либо успехов, оборачивается вокруг и говорит: давайте я вам помогу, сделаю классно".
По его словам, он "сюда приплыл со дна жизни". "На том дне достаточно много хороших, приличных, порядочных людей. Давайте оторвемся от дна и всплывем наконец-то", — сказал музыкант.
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
20 февраля, 22:30
Шнуров стихами ответил на реакцию на свое вступление в "Партию Роста"
Шнуров сообщил, что его супруга хорошо отреагировала на решение заняться политикой.

"Прекрасно отреагировала. Она и подарила мне этот костюм (в котором музыкант пришел в студию. — Прим. ред.) на 23 февраля. Сказала: раз ты идешь на такую замечательную программу, то вот тебе костюм", — отметил он.

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КультураПартия ростаБорис ТитовГосдума РФШнур (Сергей Шнуров)Политика
Популярные комментарии
В полку собчаков прибыло.
22 февраля, 15:24
vvab6
1440110
Схема предельно проста. Питерские кураторы ЕР понимают что большинства им не видать в следующей Думе, придумали комбинацию - Шнуров. За Шнурова могут проголосовать много молодежи, Шнуров подконтрольный человек. Он стал появляться на ТВ в разных шоу, сменил образ хулигана на степенного человека, его много где стали показывать. Он даже о гаранте и правительстве скарбезные шутки стал публиковать. Всё это продуманная операция, контроля за властью питерской команды. Кстати, может выстрелить........ А у питерских зуд от боязни потерять власть.
22 февраля, 16:04
Стас Титов
700004
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