У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером"

По его словам, у одного водителя повысилась температура. Недомогание было связано с обострением артрита. Позже температура опустилась до нормы, пояснил министр.

Ранее медики сообщили, что все эвакуированные чувствуют себя хорошо, а медосмотр показал, что все здоровы.