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У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
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РИА Новости

У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

15:20 22.02.2020 (обновлено: 23:14 22.02.2020)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСанаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".
По его словам, у одного водителя повысилась температура. Недомогание было связано с обострением артрита. Позже температура опустилась до нормы, пояснил министр.
Ранее медики сообщили, что все эвакуированные чувствуют себя хорошо, а медосмотр показал, что все здоровы.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке Новые Санжары.
Новые Санжары, Полтавская область, Украина
Вчера, 14:36
Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая
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Распространение нового коронавирусаАрсен АваковКитайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Безусловно – дай Бог всем им здоровья! Только вопрос – а зачем было их селить в санаторий в пределах населенного пункта? Ведь есть в Украине много санаториев с хорошими условиями в лесных массивах и не нужно было создавать напряжения с жителями поселка. Конечно, интересы бизнеса важнее, чем люди, но не в таких же пределах.
22 февраля, 16:06
ssanek0711
16310019
Аваков уже по здравоохранению докладывает.
22 февраля, 15:26
vvab6
5112012
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