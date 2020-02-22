У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".
По его словам, у одного водителя повысилась температура. Недомогание было связано с обострением артрита. Позже температура опустилась до нормы, пояснил министр.
Ранее медики сообщили, что все эвакуированные чувствуют себя хорошо, а медосмотр показал, что все здоровы.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке Новые Санжары.