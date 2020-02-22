Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T15:09+0300
https://ria.ru/20200222/1565097746.html
Дитрих назвал стоимость дороги до Териберки в Мурманской области
https://cdn22.img.ria.ru/images/155535/74/1555357439_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_51f7735b7954b0fde0ef7368dd4d792c.jpg
РИА Новости

Дитрих назвал стоимость дороги до Териберки в Мурманской области

15:09 22.02.2020
4060
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Евгений Дитрих на сессии "Газомоторное топливо. Экономика и климат" в рамках ПМЭФ-2019
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих на сессии Газомоторное топливо. Экономика и климат в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ТЕРИБЕРКА (Мурманская область), 22 фев – РИА Новости. Стоимость реконструкции всех 35 километров дороги до села Териберка в Мурманской области превысит 5 млрд рублей, торги на работы по первому участку в 10 км уже проведены, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Село Териберка в Мурманской области является самым популярным местом у туристов. Расположенная в живописном месте на берегу Баренцева моря, сегодня она привлекает внимание блогеров и фотографов всего мира. Однако главная проблема для села, которая мешает ему развиваться – транспортная недоступность: 35 километров грунтовой дороги, ведущей к поселку, требуют реконструкции.
Село Териберка
13 июля 2019, 00:48Мурманская область
В Териберке откроются мобильный фудкорт и лаборатория северной кухни
"На первые 10 км торги закончены, подрядная организация понимает и знает, какие объемы ей надо выполнить в этом году. Сегодня вопрос управления финансами достаточно гибкий, если мы будем видеть, что работы выполняются качественно и в срок, и мы будем добавлять объемы. Более 5 млрд - это дорого, объемы работы связаны с тем, что профиль дороги, который есть сегодня, надо кардинально менять, чтобы снизить влияние буранов и заносов. Насыпь высокая стоит дорого", - пояснил Дитрих.
В субботу во время визита в Мурманскую область министр лично проверил состояние дороги до Териберки, проехав этот участок за рулём. Министр отметил, что сейчас, когда трасса подмерзла, ехать можно без особых проблем, однако летом проезд тоже должен быть комфортным.
Северное сияние в окрестностях реки Ура Мурманской области
15 декабря 2018, 09:15Туризм
На каникулы в Мурманскую область: лыжи, северное сияние, саамская деревня
"Дорога дорого стоит – реконструировать весь участок более 5 млрд рублей. Климат меняется, и те решения, которые применялись 40-50 лет назад, могут перестать быть эффективными. Да и ожидания людей по безопасности и комфорту сейчас кратно выше, чем тогда. Поэтому мы ставим перед собой амбициозные задачи",- сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Летом прошлого года стало известно, что грунтовую дорогу до Териберки отремонтируют за счёт федеральных средств. В этом году регион получит 100 миллионов рублей, всего за три года ожидается выделение 1,6 миллиарда рублей. По мнению Чибиса, реконструкция дороги улучшит качество жизни проживающих в селе северян и в разы повысит туристический поток в Териберку.
2643125
Обсудить 3
Евгений ДитрихРоссияМурманская областьОбщество
Рекомендуем
Снегоуборочный поезд
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Уборка снега. Архивное фото
На Урале тракторист решил отомстить за штрафы, засыпав снегом камеру
Министр транспорта России Евгений Дитрих
Глава Минтранса проехал за рулем из Мурманска до Териберки
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков оценил учения США с имитацией ядерного удара по России
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Женщина у здания Европейского парламента в Брюсселе
"Диверсия" России: ЕС штормит из-за дыры в бюджете
Праздничный стол
Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 Февраля
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Сирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина по нефти
Станция метро Смоленская Арбатско-Покровской линии
Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
Сейсмограф. Архивное фото
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,1
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Рельсовый автобус РА-3 на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
Симферополь и Керчь свяжет рельсовый автобус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Лента новостейМолния