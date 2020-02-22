Дитрих назвал стоимость дороги до Териберки в Мурманской области

"На первые 10 км торги закончены, подрядная организация понимает и знает, какие объемы ей надо выполнить в этом году. Сегодня вопрос управления финансами достаточно гибкий, если мы будем видеть, что работы выполняются качественно и в срок, и мы будем добавлять объемы. Более 5 млрд - это дорого, объемы работы связаны с тем, что профиль дороги, который есть сегодня, надо кардинально менять, чтобы снизить влияние буранов и заносов. Насыпь высокая стоит дорого", - пояснил Дитрих.