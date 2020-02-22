Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T17:46+0300
https://ria.ru/20200222/1565097697.html
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
https://cdn25.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1036x0_80_0_0_68d4463dd434cbd92479d05b53c9a51b.jpg
РИА Новости

В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ

15:08 22.02.2020 (обновлено: 17:46 22.02.2020)
125374
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкСлитки золота
Слитки золота
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Слитки золота. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев — РИА Новости. Геологи открыли в Индии запасы золота, которые в пять раз превышают золотой запас страны, сообщает издание India Times.
Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш. Стоимость драгметалла оценивается приблизительно в 12 триллионов рупий.
Дайвер
25 января, 03:00Акценты
Тонны золота ждут на дне моря: искать не запрещается
По данным Всемирного золотого совета, золотой запас Индии составляет 626 тонн.
Если эти оценки верны, Индия выйдет на второе место по объему золотых запасов в мире. Первое место занимают США, где накоплен самый большой золотой запас — 8133,5 тонны. Второе место пока занимает Германия — 3366 тонн.
Работа по поиску запасов золота в Сонбхадре начата Геологической службой Индии почти два десятилетия назад — в 1992 году. О том, что в регионе есть месторождения, объявили еще в 2005-м.
Соборная площадь Московского Кремля
5 января, 10:00Акценты
Клад под ногами: москвичи ходят по сокровищамАрхеологи приблизились к разгадке одной из тайн Москвы. В черте мегаполиса ученые нашли предметы, которые относятся к неолиту, и теперь смогут точнее определить, когда на территории города появились люди.
5397975141745
Обсудить 45
Уттар-ПрадешГерманияИндияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ой зря спалились.. на запах золота налетят американцы несущие демократию туда где есть чем поживиться..
22 февраля, 16:40
Сергей Норд
166151008
Обалдеть! В Индии руда - это чистое золото! Ох и журналисты...
22 февраля, 15:31
ftfeshnik
81440014
Рекомендуем
Сейсмограф. Архивное фото
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,1
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Пешеходы на Якиманской набережной в Москве
Климатолог рассказал, какой будет погода летом после аномальной зимы
Женщина у здания Европейского парламента в Брюсселе
"Диверсия" России: ЕС штормит из-за дыры в бюджете
Пустые полки
"Почти все стоит". Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Табличка на здании Министерства иностранных дел России
В МИД оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Колонна турецкой военной техники на северо-западе Сирии. 22 февраля 2020
Эрдоган пригрозил "решительными действиями" в Сирии
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
На Украине пенсионерка ожила через десять часов после смерти
Американские доллары
Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Снегоуборочный поезд
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Техника коммунальных служб во время уборки снега в Москве
Синоптик предупредил о возвращении зимы в Москву
Российско-украинская граница
Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Лента новостейМолния