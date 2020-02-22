На Украине рассказали о ситуации в поселке Новые Санжары

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Ситуация в поселке Новые Санжары под Ситуация в поселке Новые Санжары под Полтавой , куда привезли эвакуированных из Китая, спокойная, протестов нет, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко

"Хочу сказать, в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов, никаких протестов", - заявил Геращенко на брифинге, трансляцию которого вел телеканал "Прямой".

По его словам, правоохранители "взяли в кольцо" санаторий, где находятся эвакуированные, и "контролируют режим таким образом, чтобы человек, который не имеет права там быть, не попал на территорию… чтобы все, кто находится на обсервации, чувствовали себя спокойно".

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРВИ у эвакуированных.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.