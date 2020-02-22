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На Украине рассказали о ситуации в поселке Новые Санжары
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РИА Новости

На Украине рассказали о ситуации в поселке Новые Санжары

15:06 22.02.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСанаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Ситуация в поселке Новые Санжары под Полтавой, куда привезли эвакуированных из Китая, спокойная, протестов нет, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Хочу сказать, в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов, никаких протестов", - заявил Геращенко на брифинге, трансляцию которого вел телеканал "Прямой".
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По его словам, правоохранители "взяли в кольцо" санаторий, где находятся эвакуированные, и "контролируют режим таким образом, чтобы человек, который не имеет права там быть, не попал на территорию… чтобы все, кто находится на обсервации, чувствовали себя спокойно".
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРВИ у эвакуированных.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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