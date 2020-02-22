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Киев обеспечен тестами для мониторинга вируса у вернувшихся из Китая
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РИА Новости

Киев обеспечен тестами для мониторинга вируса у вернувшихся из Китая

14:59 22.02.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСанаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Украина обеспечена тест-системами для качественного мониторинга наличия нового коронавируса у людей, эвакуированных из КНР, заявил в субботу замглавы Минздрава Украины Дмитрий Коваль.
"Украина обеспечена тест-системами, для того чтобы качественно провести мониторинг наличия коронавируса у людей, находящихся в обсервации", - заявил Коваль на брифинге в субботу.
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Он отметил, что уже было несколько поставок систем от ВОЗ, и сейчас проходит таможенную процедуру еще одна партия иностранных тест-систем.
Кроме того, он сообщил, что уже разработана украинская тест-система. "При помощи этой тест-системы будет проводиться мониторинг (у эвакуированных из КНР) каждые три дня", - добавил Коваль.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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Скорость распространения нового коронавируса
120000
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Распространение нового коронавирусаМинздрав УкраиныХубэйВОЗКитайУханьУкраинаВ мире
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