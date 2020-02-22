Киев обеспечен тестами для мониторинга вируса у вернувшихся из Китая

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Украина обеспечена тест-системами для качественного мониторинга наличия нового коронавируса у людей, эвакуированных из КНР, заявил в субботу замглавы Минздрава Украины Дмитрий Коваль.

"Украина обеспечена тест-системами, для того чтобы качественно провести мониторинг наличия коронавируса у людей, находящихся в обсервации", - заявил Коваль на брифинге в субботу.

Он отметил, что уже было несколько поставок систем от ВОЗ, и сейчас проходит таможенную процедуру еще одна партия иностранных тест-систем.

Кроме того, он сообщил, что уже разработана украинская тест-система. "При помощи этой тест-системы будет проводиться мониторинг (у эвакуированных из КНР) каждые три дня", - добавил Коваль.

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.