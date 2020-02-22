Отец-инвалид и четверо детей восемь лет ждут жилье

Сергей — инвалид и один воспитывает четверых детей. 12 лет назад из-за несчастного случая на производстве он потерял руку, через два года жена ушла к другому.
Дети во всем помогают отцу по хозяйству. Старый дом, который достался Сергею от бабушки, ремонтируют как могут, но он разваливается. Семья ютится в одной комнате и уже восемь лет ждет своей очереди на жилье.
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