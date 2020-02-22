МВД проверит информацию о плане по числу уголовных дел в Орехово-Зуево

"В связи с размещением на интернет-ресурсах информации и аудиозаписи о якобы существующем в МУ МВД России "Орехово-Зуевское" плане по количеству возбужденных и расследованных уголовных дел руководством Главного управления МВД России по Московской области назначено проведение проверки", — заявила Татьяна Петрова.