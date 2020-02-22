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МВД проверит информацию о плане по числу уголовных дел в Орехово-Зуево
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РИА Новости

МВД проверит информацию о плане по числу уголовных дел в Орехово-Зуево

14:53 22.02.2020 (обновлено: 15:13 22.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Подмосковные полицейские проверят слухи о том, что в муниципальном отделе ведомства по Орехово-Зуево (Московская область) существует план по количеству возбужденных и расследованных уголовных дел, сообщила РИА Новости начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России Татьяна Петрова.
Ранее портал РБК, ссылаясь на руководителя Московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, сообщил, что он просит провести проверку подмосковного главка МВД, в частности Орехово-Зуевского отделения. Там, по его словам, прошло совещание, на котором был определен план по числу уголовных дел, которые нужно сдать до конца месяца. Таких дел якобы должно быть 55. Соответствующее заявление Пашкин написал на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
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"В связи с размещением на интернет-ресурсах информации и аудиозаписи о якобы существующем в МУ МВД России "Орехово-Зуевское" плане по количеству возбужденных и расследованных уголовных дел руководством Главного управления МВД России по Московской области назначено проведение проверки", — заявила Татьяна Петрова.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, заключила она.
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Орехово-ЗуевоПроисшествия
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