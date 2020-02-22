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С лайнера Diamond Princess эвакуировали двух греков
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РИА Новости

С лайнера Diamond Princess эвакуировали двух греков

14:52 22.02.2020 (обновлено: 14:53 22.02.2020)
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© REUTERS / Athit PerawongmethaКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
АФИНЫ, 22 фев – РИА Новости. Двое греческих граждан, находившихся на помещенном на карантин у японского порта Йогокама круизном судне Diamond Princess, в субботу вернулись на родину, сообщило министерство иностранных дел Греции.
Греки были репатриированы через Италию в рамках европейского механизма гражданской защиты.
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
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"Мы благодарим итальянский МИД и персонал посольств в Пекине и Японии за усилия по безопасному возвращению греческих граждан из Китая и Японии", - отметил греческий МИД.
Ранее двое греков вернулись домой из Китая при помощи Великобритании и Италии.
О том, что двое греков находятся на карантинном лайнере Diamond Princess, стало известно 16 февраля.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.
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В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
300100
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыГрецияЯпонияУханьВ мире
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