С лайнера Diamond Princess эвакуировали двух греков

АФИНЫ, 22 фев – РИА Новости. Двое греческих граждан, находившихся на помещенном на карантин у японского порта Йогокама круизном судне Двое греческих граждан, находившихся на помещенном на карантин у японского порта Йогокама круизном судне Diamond Princess , в субботу вернулись на родину, сообщило министерство иностранных дел Греции

Греки были репатриированы через Италию в рамках европейского механизма гражданской защиты.

"Мы благодарим итальянский МИД и персонал посольств в Пекине и Японии за усилия по безопасному возвращению греческих граждан из Китая и Японии", - отметил греческий МИД.

Ранее двое греков вернулись домой из Китая при помощи Великобритании и Италии.

О том, что двое греков находятся на карантинном лайнере Diamond Princess, стало известно 16 февраля.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.

В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.