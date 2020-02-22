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Эксперт оценил возможность помощи России кандидату на выборах в США
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РИА Новости

Эксперт оценил возможность помощи России кандидату на выборах в США

14:51 22.02.2020
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© AP Photo / Wilfredo LeeПодготовка к президентским выборам в США
Подготовка к президентским выборам в США
© AP Photo / Wilfredo Lee
Подготовка к президентским выборам в США. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Возможность помощи со стороны России кандидату на пост президента США слишком малореалистична, удивляет сама постановка такого вопроса, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь кандидату на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерсу на выборах президента США-2020. Сандерс в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов.
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"А чем именно может Россия вообще помочь кандидату на пост президента США? Дать денег? При степени просвечиваемости американских кандидатов и при степени просвечивания расходов американских кандидатов на пост президента - это, что называется, абсолютно малореалистично", - сказал РИА Новости эксперт.
"Второй момент, в абсолютных цифрах – это какие-то копейки от силы. Совершенно непонятно, чем именно Россия может ему помочь. Если брать какие-то внешнеполитические шаги, то американское общество настолько охвачено русофобией, что любые слухи о контактах с Россией – это, скорее, будет уничтожение кандидата, чем его выдвижение. Поэтому сама постановка вопроса о том, чем может помочь Россия – это само по себе уже весьма интересный факт", - отметил он.
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Фененко отметил, что резкий ответ Сандерса на статью неудивителен. "А когда он не высказывался в отношении президента Путина? Я не помню за минувшие 30-40 лет, начиная с 1993 года, ни одного американского политика, который бы сказал хоть что-то хорошее о России... Поэтому говорить о том, что здесь что-то произошло, что он резко сказал о России… А когда он резко о ней не говорил?", - подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.
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