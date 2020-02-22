Во Франции отключили первый реактор старейшей АЭС

"22 февраля 2020 года первый энергоблок АЭС "Фессенхайм" был окончательно отключен от национальной электросети", - говорится в сообщении EDF.

Также отмечается, что начались операции по охлаждению первичного контура, что поможет открыть реактор и слить топливо. Компания добавила, что второй блок по-прежнему работает и будет отключен от сети 30 июня 2020 года.