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Во Франции отключили первый реактор старейшей АЭС
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РИА Новости

Во Франции отключили первый реактор старейшей АЭС

14:37 22.02.2020
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© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция
© Fotolia / chalabala
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Французская энергетическая корпорация EDF отключила реактор №1 старейшей французской АЭС "Фессенхайм", следует из сообщения на сайте компании.
АЭС "Фессенхайм" расположена в одноименной коммуне на северо-востоке Франции у границы с Германией и состоит из двух энергоблоков по 900 МВт каждый.
Ранее со ссылкой на декрет, размещенный на сайте официального французского издания Journal Officiel, сообщалось, что вывод из эксплуатации французской АЭС "Фессенхайм" начнется 22 февраля с остановкой работы первого реактора, второй будет закрыт в конце июня. В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах по сокращению производства атомной энергии на 50% до 2035 года и закрытию 14 атомных реакторов.
"22 февраля 2020 года первый энергоблок АЭС "Фессенхайм" был окончательно отключен от национальной электросети", - говорится в сообщении EDF.
Также отмечается, что начались операции по охлаждению первичного контура, что поможет открыть реактор и слить топливо. Компания добавила, что второй блок по-прежнему работает и будет отключен от сети 30 июня 2020 года.
Закрытие АЭС "Фессенхайм", ровесницы японской "Фукусимы-1", было одним из предвыборных обещаний бывшего президента Франции Франсуа Олланда. Он заявлял, что станция, введенная в эксплуатацию в 1977 году, должна прекратить работу в 2016 году, однако позднее ее закрытие было перенесено, так как сроки открытия АЭС "Фламанвилль" сдвинулись на 2018 год.
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