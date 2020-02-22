Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая

КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Все эвакуированные из Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль.

"Хочу подчеркнуть, все люди чувствуют себя хорошо. Результаты утреннего медицинского осмотра показали, что все наши граждане здоровы, иностранцы являются здоровыми, члены экипажа - здоровы", - заявил Коваль на брифинге в субботу, трансляцию вел телеканал "Прямой".

Он также добавил, что взятые для анализов на наличие коронавируса образцы в субботу будут доставлены в Киев для обследования.

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.