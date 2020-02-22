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Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая
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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая

14:36 22.02.2020 (обновлено: 14:57 22.02.2020)
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© РИА НовостиНовые Санжары, Полтавская область, Украина
Новые Санжары, Полтавская область, Украина
© РИА Новости
Новые Санжары, Полтавская область, Украина. Архивное фото
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль.
"Хочу подчеркнуть, все люди чувствуют себя хорошо. Результаты утреннего медицинского осмотра показали, что все наши граждане здоровы, иностранцы являются здоровыми, члены экипажа - здоровы", - заявил Коваль на брифинге в субботу, трансляцию вел телеканал "Прямой".
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Он также добавил, что взятые для анализов на наличие коронавируса образцы в субботу будут доставлены в Киев для обследования.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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Скорость распространения нового коронавируса
151000
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Распространение нового коронавирусаМинздрав УкраиныХубэйВОЗКитайУханьУкраинаВ мире
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