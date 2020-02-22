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В ДНР сообщили о размещении украинской техники в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР сообщили о размещении украинской техники в Донбассе

14:25 22.02.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили технику в жилых районах населенных пунктов в Донбассе и заминировали прилегающую к ним территорию, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Зафиксированы очередные факты размещения техники и вооружения вооруженных формирований Украины в населенных пунктах вблизи жилых домов... 10-я бригада (вооруженных сил Украины - ред.) укрыла во дворах населенного пункта Черненко один БТР, а также скрытно разместила две БМП и установила 13 противотанковых мин ТМ-62 в районе Гнутово", - сказал представитель ведомства.
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Он пояснил, что также были обнаружены четыре БМП, зенитная установка и зенитный ракетный комплекс "Оса" в населенных пунктах Зайцево, Николаевка и Красногорска. Часть данной техники ведёт огонь по окраинам Донецка.
"Защитники республики контролируют действия противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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