В ДНР сообщили о размещении украинской техники в Донбассе

ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили технику в жилых районах населенных пунктов в Донбассе и заминировали прилегающую к ним территорию, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Зафиксированы очередные факты размещения техники и вооружения вооруженных формирований Украины в населенных пунктах вблизи жилых домов... 10-я бригада (вооруженных сил Украины - ред.) укрыла во дворах населенного пункта Черненко один БТР, а также скрытно разместила две БМП и установила 13 противотанковых мин ТМ-62 в районе Гнутово", - сказал представитель ведомства.
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Он пояснил, что также были обнаружены четыре БМП, зенитная установка и зенитный ракетный комплекс "Оса" в населенных пунктах Зайцево, Николаевка и Красногорска. Часть данной техники ведёт огонь по окраинам Донецка.
"Защитники республики контролируют действия противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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