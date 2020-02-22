В ДНР сообщили о размещении украинской техники в Донбассе

ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили технику в жилых районах населенных пунктов в Донбассе и заминировали прилегающую к ним территорию, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Украинские силовики разместили технику в жилых районах населенных пунктов в Донбассе и заминировали прилегающую к ним территорию, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики

"Зафиксированы очередные факты размещения техники и вооружения вооруженных формирований Украины в населенных пунктах вблизи жилых домов... 10-я бригада (вооруженных сил Украины - ред.) укрыла во дворах населенного пункта Черненко один БТР, а также скрытно разместила две БМП и установила 13 противотанковых мин ТМ-62 в районе Гнутово", - сказал представитель ведомства.

Он пояснил, что также были обнаружены четыре БМП, зенитная установка и зенитный ракетный комплекс "Оса" в населенных пунктах Зайцево, Николаевка и Красногорска. Часть данной техники ведёт огонь по окраинам Донецка.

"Защитники республики контролируют действия противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.