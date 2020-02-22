Ливан примет меры после выявления первого случая коронавируса

БЕЙРУТ, 22 фев - РИА Новости. Ливанские власти примут меры, чтобы предотвратить Ливанские власти примут меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране после выявления первого случая заболевания, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан.

В пятницу на пресс-конференции в Бейруте Хасан официально заявил об обнаружении первого случая заболевания коронавирусом в Ливане. Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что гражданка Ливана с подозрением на заболевание прибыла в страну в пятницу утром на борту самолета из Ирана.

"Будут предпринято больше и больше превентивных мер в связи с коронавирусом", - сказал Хасан журналистам в субботу после экстренного собрания по предотвращению распространения коронавируса.

Министр добавил, что ливанские власти "связались с иранской стороной, которая предпримет все необходимые действия до отправки какого-либо нового судна (в Ливан)… Меры будут предприняты в отношении всех воздушных судов, которые будут прибывать из стран, где обнаружен коронавирус", - сказал он.

Иранские власти объявили в пятницу о 18 случаях заболевания коронавирусом в городах Кум, Арак, Тегеран и Гилян, количество летальных исходов достигло четырех.