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Ливан примет меры после выявления первого случая коронавируса
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РИА Новости

Ливан примет меры после выявления первого случая коронавируса

14:25 22.02.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Бейрут
Город Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Бейрут. Архивное фото
БЕЙРУТ, 22 фев - РИА Новости. Ливанские власти примут меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране после выявления первого случая заболевания, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан.
В пятницу на пресс-конференции в Бейруте Хасан официально заявил об обнаружении первого случая заболевания коронавирусом в Ливане. Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что гражданка Ливана с подозрением на заболевание прибыла в страну в пятницу утром на борту самолета из Ирана.
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"Будут предпринято больше и больше превентивных мер в связи с коронавирусом", - сказал Хасан журналистам в субботу после экстренного собрания по предотвращению распространения коронавируса.
Министр добавил, что ливанские власти "связались с иранской стороной, которая предпримет все необходимые действия до отправки какого-либо нового судна (в Ливан)… Меры будут предприняты в отношении всех воздушных судов, которые будут прибывать из стран, где обнаружен коронавирус", - сказал он.
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