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В Японии число зараженных коронавирусом выросло до 758 человек
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РИА Новости

В Японии число зараженных коронавирусом выросло до 758 человек

14:09 22.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Япония
Япония
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Япония. Архивное фото
ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Наличие коронавирусной инфекции COVID-2019 было подтверждено еще у 15 человек в Японии, большинство из них проживают на северном острове Хоккайдо, передает телеканал NHK со ссылкой на данные, получаемые от властей японских префектур.
Таким образом, общее число заболевших составило 758 человек. Наибольшее число заразившихся внутри страны в Токио (29 человек), на Хоккайдо (16 человек) и в префектуре Вакаяма (13 человек). Общее число заражений внутри Японии составило 110 человек. Еще в 14 случаях коронавирус был выявлен у тех, кто вернулся в страну из китайского Уханя. Оставшиеся 634 человека, у которых был подтвержден COVID-2019, это – пассажиры или члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама.
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В пятницу власти Японии завершили первый этап эвакуации пассажиров с лайнера после двухнедельного карантина. В общей сложности на берег сошли 970 пассажиров. Сейчас на судне продолжают находиться около 1,2 тысячи человек – это члены экипажа и те пассажиры, кто близко контактировал с кем-то из заразившихся. В субботу с лайнера сошли еще около 100 человек, все они были переведены в общежитие учебного заведения в префектуре Сайтама, где они проведут еще некоторое время, чтобы исключить наличие вируса.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 76 тысяч человек, скончались 2345, излечились свыше 20 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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