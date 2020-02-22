В Москве на мусоросжигательном заводе отметили подъем уровня радиации

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Рамка радиационного контроля сработала на мусоросжигательном заводе на юге Москвы, на место ЧП направлена мобильная лаборатория, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На мусоросжигательном заводе номер три на улице Подольских Курсантов сработала рамка радиационного контроля", - сказал собеседник агентства.
12 февраля, 19:38МЧС будет круглосуточно мониторить уровень радиации в Москве
По его словам, на место ЧП направлена мобильная лаборатория ФГУП "Радон" для замера уровня радиации.