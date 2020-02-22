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В Москве на мусоросжигательном заводе отметили подъем уровня радиации
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РИА Новости

В Москве на мусоросжигательном заводе отметили подъем уровня радиации

13:55 22.02.2020 (обновлено: 14:14 22.02.2020)
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© Fotolia / Denis AvetisyanМужчина замеряет уровень радиации
Мужчина замеряет уровень радиации
© Fotolia / Denis Avetisyan
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Рамка радиационного контроля сработала на мусоросжигательном заводе на юге Москвы, на место ЧП направлена мобильная лаборатория, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На мусоросжигательном заводе номер три на улице Подольских Курсантов сработала рамка радиационного контроля", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, на место ЧП направлена мобильная лаборатория ФГУП "Радон" для замера уровня радиации.
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