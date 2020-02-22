"Уроки фарси" Перельмана тепло приняли на Берлинском кинофестивале

БЕРЛИН, 22 фев — РИА Новости. Первые зрители встретили аплодисментами фильм режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси", созданный при участии России, Германии и Белоруссии, картина повествует о событиях в концлагере в период Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
Мировая премьера картины "Уроки фарси" режиссера Вадима Перельмана с Ларсом Айдингером и Науэлем Пересом Бискаяртом в главных ролях состоится в субботу на Берлинском кинофестивале, первыми ее увидели представители прессы. Они тепло приветствовали драму, по завершению показа в зале прозвучали продолжительные аплодисменты.
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Действие фильма разворачивается в оккупированной Европе в годы войны. Героем фильма становится заключенный концлагеря Жиль Кремье — бельгиец еврейского происхождения, который притворяется персом, чтобы избежать смерти. Оказавшись в лагере, он попадает в распоряжение немецкого офицера Клауса Коха — тот мечтает после войны переехать в Тегеран и открыть там свой ресторан. Для этого ему необходимо знание фарси, которому его должен научить Жиль.
Фильм "Уроки фарси" создавался совместно Россией, Германией и Белоруссией, на территории которой прошли съемки. Одним из консультантов фильма стал известный немецкий историк и писатель Йорг Мюлльнер. На данный момент картина уже продана для проката в более чем 30 стран мира.