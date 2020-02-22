"Уроки фарси" Перельмана тепло приняли на Берлинском кинофестивале

Действие фильма разворачивается в оккупированной Европе в годы войны. Героем фильма становится заключенный концлагеря Жиль Кремье — бельгиец еврейского происхождения, который притворяется персом, чтобы избежать смерти. Оказавшись в лагере, он попадает в распоряжение немецкого офицера Клауса Коха — тот мечтает после войны переехать в Тегеран и открыть там свой ресторан. Для этого ему необходимо знание фарси, которому его должен научить Жиль.