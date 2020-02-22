Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

"Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров… Эти отношения основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру рядом, по обеим сторонам границы", - говорится в заявлении офиса Зеленского, поступившем в издание.

Кроме того, офис Зеленского отреагировал на слова Путина о создании так называемой Православной церкви Украины, заявившего, как пишет издание, что оно стало проявлением "разрушения единства Православной церкви" в ущерб "конкурентных преимуществ", которыми Россия и Украина могли бы обладать вместе.

Мнение: еще немного, и Киев обвинит Россию в "нападении на Германию" В Киеве назвали парад 9 мая "инструментом агрессивной политики" России. В эфире радио Sputnik гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал эти высказывания с грустной иронией.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.