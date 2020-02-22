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Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
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РИА Новости

Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

13:42 22.02.2020 (обновлено: 16:53 22.02.2020)
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© REUTERS / Agencja GazetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© REUTERS / Agencja Gazeta
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
Ранее, как отмечает газета, Путин заявил, что "любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание… глобального конкурента".
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"Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров… Эти отношения основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру рядом, по обеим сторонам границы", - говорится в заявлении офиса Зеленского, поступившем в издание.
Кроме того, офис Зеленского отреагировал на слова Путина о создании так называемой Православной церкви Украины, заявившего, как пишет издание, что оно стало проявлением "разрушения единства Православной церкви" в ущерб "конкурентных преимуществ", которыми Россия и Украина могли бы обладать вместе.
"На Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение Православной церкви Украины было решением исключительно людей, инициированное конгрегацией, в соответствии с правилами церкви и узаконенное церковным документом, Томосом", - заявили в офисе Зеленского.
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В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
На Украине церковь и государство разделены.... а Порошенко, что тогда там с Томосом везде носился? Думал, что его Джери зовут?
22 февраля, 13:54
nKnakis Kamakis
94232006
"На Украине церковь и государство разделены. " видимо им понадобились сутки проржаться и таки написать эти слова. Разделены у них церковь и государство ага. Небось Парашенко это писал
22 февраля, 13:54
ШдШампунь для Мозга
9790106
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