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Глава Минтранса проехал за рулем из Мурманска до Териберки
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РИА Новости

Глава Минтранса проехал за рулем из Мурманска до Териберки

13:16 22.02.2020 (обновлено: 19:19 22.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр транспорта России Евгений Дитрих
Министр транспорта России Евгений Дитрих
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Министр транспорта России Евгений Дитрих. Архивное фото
ТЕРИБЕРКА (Мурманская область), 22 фев — РИА Новости. Министр транспорта России Евгений Дитрих за рулем Toyota Land Cruiser проехал от Мурманска до села Териберка по дороге, грунтовая часть которой будет отремонтирована в ближайшие годы за счет бюджетных средств, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу во время визита в Мурманскую область Дитрих лично проверил состояние дороги до Териберки. Это сложный участок, 40 километров которого — грунтовое покрытие. Кроме того, в зимний период дорогу часто заносит снегом, из-за чего ее приходится перекрывать. Министр отметил, что сейчас, когда трасса подмерзла, ехать можно без особых проблем, однако напомнил, что в ближайшие годы запланирован ремонт самого проблемного участка.

"Вот сделаем и потом поедем смотреть, как сделали. К такому уникальному месту дорогу надо сделать, конечно", — сказал Дитрих.

Он добавил, что в Териберке до сих пор не был, но много слышал об этом селе.
Летом прошлого года стало известно о том, что грунтовую дорогу до Териберки отремонтируют за счет федеральных средств. В этом году регион должен получить 100 миллионов рублей, всего за три года ожидается выделение 1,6 миллиарда рублей.
По мнению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, реконструкция дороги улучшит качество жизни проживающих в селе северян и в разы повысит туристический поток в Териберку.
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Новости - НедвижимостьЕвгений ДитрихМурманскОбщество
Популярные комментарии
Мало. Надо было написать "18 месяцев ждали в сугробе". Врать так уж врать.
22 февраля, 19:22
pNpumba N
1810001
в прошлом году мужики в сугробах 18 часов трактор ждали
22 февраля, 17:05
CChef27091978
0100011
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