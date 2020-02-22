Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T13:20+0300
https://ria.ru/20200222/1565094801.html
В Иерусалиме нейтрализовали мужчину, напавшего на полицейского
https://cdn21.img.ria.ru/images/151081/88/1510818801_0:156:2000:1281_1036x0_80_0_0_e74a94ca09eba1d1b2c71661b750f622.jpg
РИА Новости

В Иерусалиме нейтрализовали мужчину, напавшего на полицейского

13:16 22.02.2020 (обновлено: 13:20 22.02.2020)
771
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПолиция в Иерусалиме
Полиция в Иерусалиме
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Полиция в Иерусалиме. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Палестинец, напавший на израильского полицейского в Иерусалиме, нейтрализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе израильской полиции.
"Террорист прибыл к Львиным воротам в Старом городе Иерусалима и бросился с ножом в сторону полицейских, которые там находились. И был нейтрализован", - сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
Полиция Израиля
6 февраля, 14:01
Вооруженный араб ранил полицейского в Иерусалиме
Огнем, открытым полицейским, была ранена в ногу 42-летняя женщина, сообщила служба скорой помощи Маген Давид Адом.
"Раненая находилась в сознании и страдала от кровотечения из ноги. Нам сообщили, что она была ранена, когда террорист был нейтрализован. Мы оказали ей медицинскую помощь, которая включала остановку кровотечения, перевязку и введение обезболивающих средств. Мы доставили ее в больницу", - заявил фельдшер службы скорой помощи Янай Леви.
В пятницу жительница Восточного Иерусалима напала с ножом на мужчину в прогулочной зоне района Армон Анацив в Иерусалиме. Женщину арестовали. Мужчина, на которого было совершено нападение, не пострадал.
Сотрудники полиции Израиля
28 января, 11:56Религия и мировоззрение
В Палестине неизвестные подожгли школу в арабской деревне
101010
Обсудить 0
ИерусалимВ мире
Рекомендуем
Мужчина замеряет уровень радиации
В Москве на мусоросжигательном заводе отметили подъем уровня радиации
Автомобиль Следственного комитета России
В Челябинске в массовой драке убили подростка, пишут СМИ
Сотрудник ДПС ГИБДД
Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера
Знак коронавируса
ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи
Япония
В Японии число зараженных коронавирусом выросло до 758 человек
Франц Клинцевич
В СФ оценили ужесточение США экспортного режима в отношении России
Российско-украинская граница
Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов
Леонид Кравчук
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Италия
СМИ: в Италии зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Глава минздрава Украины рассказала о работе в санатории под Полтавой
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган подтвердил намерение встретиться с Путиным, Меркель и Макроном
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Эксперт оценил обвинения США в адрес России по коронавирусу
Владимир Зеленский
Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков заявил, что никогда не слышал о "поручениях" Путина по ВИЧ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Лента новостейМолния