В Иерусалиме нейтрализовали мужчину, напавшего на полицейского

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Палестинец, напавший на израильского полицейского в Иерусалиме, нейтрализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе израильской полиции.
"Террорист прибыл к Львиным воротам в Старом городе Иерусалима и бросился с ножом в сторону полицейских, которые там находились. И был нейтрализован", - сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
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Огнем, открытым полицейским, была ранена в ногу 42-летняя женщина, сообщила служба скорой помощи Маген Давид Адом.
"Раненая находилась в сознании и страдала от кровотечения из ноги. Нам сообщили, что она была ранена, когда террорист был нейтрализован. Мы оказали ей медицинскую помощь, которая включала остановку кровотечения, перевязку и введение обезболивающих средств. Мы доставили ее в больницу", - заявил фельдшер службы скорой помощи Янай Леви.
В пятницу жительница Восточного Иерусалима напала с ножом на мужчину в прогулочной зоне района Армон Анацив в Иерусалиме. Женщину арестовали. Мужчина, на которого было совершено нападение, не пострадал.