В Иерусалиме нейтрализовали мужчину, напавшего на полицейского

"Раненая находилась в сознании и страдала от кровотечения из ноги. Нам сообщили, что она была ранена, когда террорист был нейтрализован. Мы оказали ей медицинскую помощь, которая включала остановку кровотечения, перевязку и введение обезболивающих средств. Мы доставили ее в больницу", - заявил фельдшер службы скорой помощи Янай Леви.