Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T13:04+0300
https://ria.ru/20200222/1565094508.html
Samsung закроет на два дня завод из-за больной коронавирусом работницы
https://cdn24.img.ria.ru/images/101513/28/1015132847_0:44:2000:1169_1036x0_80_0_0_1d5544dcc254d2da9c22a1c69082ee1a.jpg
РИА Новости

Samsung закроет на два дня завод из-за больной коронавирусом работницы

13:04 22.02.2020
1254
© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип компании Samsung
Логотип компании Samsung
© AP Photo / Lee Jin-man
Логотип компании Samsung. Архивное фото
СЕУЛ, 22 фев – РИА Новости. Samsung Electronics на два дня закроет на дезинфекцию свой завод в городе Куми в южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто из-за зараженного коронавирусом работника, сообщает телеканал YTN.
Как сообщает телеканал, среди зараженных коронавирусом COVID-2019 оказалась 28-летняя работница завода Samsung Electronics в Куми, который в основном занимается разработкой и производством смартфонов. Девушка предположительно заразилась от своего молодого человека, который 9 и 16 февраля посещал службы в церкви секты "Синчхончжи".
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Вчера, 11:24
В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом
В субботу работникам завода было отправлено сообщение, что до 24 февраля завод будет закрыт. До 25 февраля будет запрещен проход на этаж, где работала сотрудница. Работникам завода советуют не посещать места скопления народу, носить маски и уделять особое внимание профилактическим мерам.
Правительство ранее решило обозначить Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто районами особого эпидемиологического контроля.
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай
Вчера, 10:10
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
На данный момент всего с сектой "Синчхончжи" связан 231 случай заражения коронавирусом. Цепную реакцию предположительно начала 61-летняя прихожанка церкви "Синчхончжи" в Тэгу, которая отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посещала службы, и в контакте с ней оказалась примерно тысяча прихожан. Южнокорейские власти уже поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, 544 из них проявляют симптомы вируса.
Как сообщало агентство Рёнхап, религиозные практики культа "Синчхончжи" могли усилить распространение коронавируса, поскольку все участники на службах сидят на коленях близко друг к другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи. Власти намерены проверить, не приезжали ли в церковь в Тэгу члены зарубежных филиалов "Синчхончжи". По сообщениям местных СМИ в прошлом году секта основала приход в китайском Ухане, откуда распространился коронавирус.
Религиозное течение "Синчхончжи", название которого переводится буквально как "Новые небо и земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает около 200 тысяч человек по всему миру.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
311521
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаSamsung ElectronicsЮжная КореяВ мире
Рекомендуем
Знак коронавируса
ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи
Япония
В Японии число зараженных коронавирусом выросло до 758 человек
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В ОАЭ выявили два новых случая заболевания коронавирусом
Флаг Ирана
В Иране число зараженных коронавирусом выросло до 28 человек
Аэропорт Ларнаки на Кипре
На Кипре члена авиаэкипажа поместили под карантин из-за коронавируса
Италия
СМИ: в Италии зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло почти вдвое
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
ВОЗ назвала число зараженных коронавирусом за пределами Китая
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Флаг Ирана. Архивное фото
В иранской провинции из-за коронавируса закрыли учебные заведения
Лагерь в Израиле для пациентов с подозрением на коронавирус
Израиль проверит контакты туристов из Кореи, зараженных коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Лента новостейМолния