В Ростовской области потушили пожар, где погибли два человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в доме в Азове Ростовской области, где произошел хлопок газа и погибли два человека, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону предварительные данные.
Взрыв бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме на переулке Павлова, 84/108 в 10.55 мск субботы. Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших.
"В 12.26 полная ликвидация пожара", - сказал он.
Несущие конструкции дома не повреждены. Эвакуированы около 60 человек, они размещены в гостинице "Солнечная".