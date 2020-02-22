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В Ростовской области потушили пожар, где погибли два человека
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РИА Новости

В Ростовской области потушили пожар, где погибли два человека

12:58 22.02.2020 (обновлено: 13:51 22.02.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в доме в Азове Ростовской области, где произошел хлопок газа и погибли два человека, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону предварительные данные.
Взрыв бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме на переулке Павлова, 84/108 в 10.55 мск субботы. Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших.
"В 12.26 полная ликвидация пожара", - сказал он.
Несущие конструкции дома не повреждены. Эвакуированы около 60 человек, они размещены в гостинице "Солнечная".
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АзовРостовская областьРоссияПроисшествия
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